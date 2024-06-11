ВЦИОМ: россияне считают Петербург, Москву и Байкал визитными карточками России

Большинство россиян, а именно 39%, считают, что именно Петербург является главной визитной карточкой России. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на опрос ВЦИОМ.

Вторым по популярности ответом стала Москва, набрав чуть меньше, чем Северная столица. За нее проголосовали 37% опрошенных.

Третье место досталось Байкалу. Его визитной карточкой России назвали 20% респондентов.

Замыкают пятерку лидеров Алтай и Казань. Они набрали 15% и 11% голосов соответственно.

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