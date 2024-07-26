Сегодня 20:45 «Русский след» на горе Афон. За что хотят выселить монахов монастыря Эсфигмен История монастыря Эсфигмен: кто его штурмует и почему 0 0 0 Фото: Викимедиа Мир

Православие

Греция

История

Владимир Путин

Украина

Полиция

Папа римский

Весь православный мир следит за событиями на горе Афон. Там греческая полиция готовится штурмовать православный монастырь Эсфигмен. Что происходит на святой горе и при чем там «русский след» — в материале 360.ru.

Чем известен монастырь Эсфигмен Монастырь Эсфигмен был построен в V веке владыкой Восточной Римской империи Феодосием II при участии его сестры Пульхерии. Неизвестно почему, но местные афонские власти признали и утвердили обитель в ее статусе только спустя пять столетий. В переводе с греческого языка «Эсфигмен» означает «затянутый». По одной из легенд, дело в расположении: монастырь словно затянут, сжат с трех сторон холмами, а с четвертой — морем. Другое предание гласит, что монах, который основал обитель, носил тугую веревку вокруг талии, был «утянутый».

Интересно Сейчас библиотека монастыря Эсфигмен содержит 372 рукописи, из них 75 написаны на пергаменте, а также восемь тысяч томов печатных книг. Также в обители хранится множество мощей святых и ценные реликвии, такие как мозаичная икона Спасителя VII века. Сейчас библиотека монастыря Эсфигмен содержит 372 рукописи, из них 75 написаны на пергаменте, а также восемь тысяч томов печатных книг. Также в обители хранится множество мощей святых и ценные реликвии, такие как мозаичная икона Спасителя VII века.

Считается, что именно тут принял монашеский постриг основатель Киево-Печерского монастыря, один из основоположников русского монашества преподобный Антоний Печерский. В память об этом в Эсфигмене есть церковь его имени.

Фото: Викимедиа

Монастырь процветал несколько столетий, разве что иногда приходилось решать с другими обителями пограничные вопросы. Но скоро со стороны моря Эсфигмен повадились грабить пираты. К XVI веку они полностью его разрушили, а добрые соседи воспользовались оказией и захватили часть земель. Со временем монастырь отстроили заново. Во время войны за независимость 1821 года тут скрывался предводитель повстанцев Эммануил Паппас. Насельники Эсфигмена отказались выдать его турецкому губернатору Афона, несмотря на уговоры остальные 19-ти монастырей, что сотрудничали с правителем.

Фото: Global Look Press

Мятежная братия Начиная с 60-х годов прошлого века Эсфигмен начал враждовать с Константинопольским патриархатом. Все началось с того, что Римский папа встретился с патриархом Константинопольским для совместной молитвы. В ответ монахи обвинили патриарха в связях с Ватиканом, экуменизме и перестали поминать его в молитвах.

Фото: Global Look Press

За патриархом не заржавело: он потребовал изгнать с Афона как минимум пятерых представителей Эсфигмена. Полиция тоже подсуетилась и обрезала телефонную линию монастыря, выставила оцепление. В ответ монахи заперли монастырские врата, вывесив со стены большой черный транспарант с надписью «Православие или смерть!».

Интересно Экуменизм (от греческого слова οἰκουμένη, то есть «обитаемый мир, вселенная») — идея о всехристианском единстве, сближении и объединении различных христианских конфессий. Но поскольку эту идеологию предложили протестанты из Принстонской теологической семинарии, ее поддерживают далеко не все православные и католики. Экуменизм (от греческого слова οἰκουμένη, то есть «обитаемый мир, вселенная») — идея о всехристианском единстве, сближении и объединении различных христианских конфессий. Но поскольку эту идеологию предложили протестанты из Принстонской теологической семинарии, ее поддерживают далеко не все православные и католики.

Также братия вежливо предупредила губернатора Афона, что они будут оказывать сопротивление при любой попытке войти в монастырь силой и еще раз уточнили, что патриарх — враг православия. Видимо слова монахов были убедительны (как минимум первая часть), так что Эсфигмен временно оставили в покое.

Фото: Global Look Press

Ситуация вновь обострился в конце 2002 года. Константинопольский патриархат официально объявил мятежную братию раскольниками. Это автоматически сделало их персонами нон грата на Афоне. Монахи, ясное дело, не двинулись с места, зато пару лет спустя отлично подрались с соседями, которые хотели под шумок занять монастырь. Дальше были снова суды, заочные приговоры и периодические попытки греческой полиции взять монастырь штурмом или устроить ему блокаду, а в ответ — бутылки с коктейлем Молотова. Дело пытались решить миром, но игумен обители отец Мефодий заверил, что монахи все равно не станут поминать в молитвах Вселенского патриарха.

Фото: Global Look Press

«Русский след» на горе Афон Сейчас конфликт пришел к очередному витку обострения. Хотя монахов чуть больше сотни, сдаваться они не намерены. Патриарх, похоже, тоже готов на все, чтобы взять под контроль монастырь Эсфигмен. Про христианское смирение и кротость, не говоря уж о том, чтобы подставить другую щеку, речи вообще не идет. Однако братия уже сообщила, что они будут защищать обитель, как уже делали раньше, хотя некоторым из них это стоило жизни. Тем временем на Афон снова стянули полицию. Можно было бы просто пожать плечами и взять поп-корн, но в греческой прессе вовсю пишут, что мятежников спонсирует… Кремль. Нет, что таить греха, в XIX–XX веках русские цари поддерживали монастырь Эсфигмен и даже построили там храмы: Спасо-Вознесенский и еще несколько малых. Есть на Афоне и русские послушники. Но вот называть священную для православных гору «гнездом русских агентов» все-таки через чур.

Фото: Викимедиа

Да, в нынешние времена найти «русский след» — это практически наверняка доказать вину противника. Но это, как правило, удел политиков. Ах да, ведь именно с ними и не чурается общаться патриарх Варфоломей. Особенно, когда нужно признать украинских раскольников ПЦУ или нагло вмешаться в дела других стран. Президент Российской Федерации Владимир Путин еще в декабре 2018 года упрекнул патриарха Варфоломея за политическую ангажированность и «жажду наживы». Видимо, глава Константинопольского патриархата никак не может забыть этих слов.