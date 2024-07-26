Fan ID, уходи. В Госдуму внесут законопроект об отмене карточки болельщика
Горсков: фанаты с пессимизмом восприняли новость о возможной отмене Fan ID
Власти услышали мнение футбольных фанатов и решили внести на рассмотрение в Госдуму законопроект об отмене Fan ID для болельщиков. Вице-спикер Владислав Даванков отметил, что Дума планирует рассмотреть его осенью, чтобы весенние игры Российской премьер-лиги прошли без фанатских «паспортов». Как восприняли новость в футбольном сообществе, на стриме 360.ru с Антоном Шестаковым рассказал автор Telegram-канала «Дубль Вэ» Анатолий Горсков.
Fan ID себя не оправдал и давно требовал отмены, заявил футбольный эксперт. Горсков рассказал о реакции фанатов на новость о возможной отмене Fan ID.
«Полный пессимизм пока. Одни говорят, что это проверка лояльности фанатов, хотят прощупать почву. Другие утверждают, что это просто пиар акция, третьи говорят, что это возможно, но не сейчас», — поделился собеседник Шестакова.
Пессимистично настроены не только фанаты, но и простые болельщики, отметил Горсков. Эксперт считает, что в текущей ситуации, когда Россия отключена от мирового спорта, нужно убирать искусственные ограничения для болельщиков. В стране футбол — спорт номер один, считает специалист. Нужно создать условия, чтобы на стадион могли ходить с детьми, и те, кто по каким-то причинам не хочет получать карточку болельщика.
«Делать искусственные ограничения, искусственные препятствия для болельщиков <…> — это достаточно глупо, тем более история с Fan ID себя не оправдала», — подытожил Горсков.
Интересно
В феврале министр спорта Олег Матыцин заявил, что отменить систему Fan ID невозможно. Он заявил, что карты болельщика не имеют отношения «к попытке убить футбол». Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что правила выдачи карты болельщика нуждаются в корректировке.