Fan ID, уходи. В Госдуму внесут законопроект об отмене карточки болельщика

Власти услышали мнение футбольных фанатов и решили внести на рассмотрение в Госдуму законопроект об отмене Fan ID для болельщиков. Вице-спикер Владислав Даванков отметил, что Дума планирует рассмотреть его осенью, чтобы весенние игры Российской премьер-лиги прошли без фанатских «паспортов». Как восприняли новость в футбольном сообществе, на стриме 360.ru с Антоном Шестаковым рассказал автор Telegram-канала «Дубль Вэ» Анатолий Горсков.

Fan ID себя не оправдал и давно требовал отмены, заявил футбольный эксперт. Горсков рассказал о реакции фанатов на новость о возможной отмене Fan ID.

«Полный пессимизм пока. Одни говорят, что это проверка лояльности фанатов, хотят прощупать почву. Другие утверждают, что это просто пиар акция, третьи говорят, что это возможно, но не сейчас», — поделился собеседник Шестакова.