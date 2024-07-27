«Могу встать и уйти». Ирина Салтыкова устроила взбучку Виктории Боне на публике

По правилам шоу звезды должны комментировать новости и слухи о себе. В этот раз туда пригласили Салтыкову. Однако вместо привычных обсуждений знаменитость начала ссориться с ведущей.

Все началось с того, что артистка решила не отвечать на некоторые вопросы и тем самым нарушила правила передачи. Например, вокалистка не решилась комментировать действия своей коллеги по цеху Натальи Ветлицкой. Также Салтыкова назвала вопросы глупыми и начала проявлять незаинтересованность происходящим.

Боня решила разрядить атмосферу и напомнила гостье о соблюдении правил. Однако певица агрессивно отреагировала на замечание ведущей.

«Да я вообще могу встать и уйти! Мне не надо давать интервью. Если я раздраженная, то уже бесполезно! Что тебе еще надо?» — сказала она.

Потом Виктория спросила у Ирины, для чего она пришла на программу. По ее мнению, ничего путного из этого не вышло.

Ранее шоумен Стас Барецкий заявил, что певица Алла Пугачева поссорилась с мужем Максимом Галкиным*. По его словам пара может развестись.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.