Стажировка муниципальной команды из ЛНР завершилась в Подмосковье

Региональная стажировка глав муниципалитетов из ЛНР завершилась в Подмосковье. За три дня участники образовательной программы РАНХиГС посетили множество городских округов, встретились с представителями служб и ведомств и своими глазами увидели процесс реализации различных проектов на территории Московской области.

Как рассказали в Министерстве территориальной политики Московской области, главная цель программы — научить гостей новым эффективным практикам для обеспечения развития, комфорта и безопасности в новых регионах. Подмосковье приняло активное участие в очном модуле обучения как регион-лидер по привлечению инвестиций и цифровизации госуслуг, опыт которого успешно применяется в других субъектах России.

По словам вице-губернатора Московской области Марии Нагорной, в Подмосковье принят свод алгоритмов и стандартов, которые помогают систематизировать работу и добиваться хороших результатов, но основа любого развития — правильная коммуникация.

«Люди ждут открытого общения и простых, понятных мер по повышению качества жизни. Подмосковье гордо носит звание родоначальника Центра управления регионом, который стал не просто системой работы обращений с гражданами, а инструментом мониторинга эффективности принятых управленческих решений», — заявила Нагорная.

Участники тренингов узнали множество способов, как выстроить эффективную работу от грамотного распределения муниципальных финансов до способа управления муниципальной землей и, конечно, отдельно затронули тему благоустройства, ведь главное — это обеспечить жителям комфорт и безопасность.

Главы муниципалитетов посетили региональный Фонд капитального ремонта и своими главами понаблюдали за процессом обновления зданий, также побывали в наукоградах Королеве и Пушкино — ознакомилась с деятельностью муниципалитетов в сфере транспорта. В филиале «Мострансавто» гостям показали, как на практике организуются пассажирские перевозки в муниципалитетах Подмосковья, а также продемонстрировали подвижной состав филиала — более 130 автобусов разного класса.

Итоги трехдневной обучающей программы подвел руководитель программной Дирекции ВШГУ РАНХиГС Евгений Подшивалов.

«Установлены прямые связи. Это полезная история — обменяться практиками. Множество решений организационного характера можно применить у себя», — сказал Подшивалов.

В завершение мероприятия заместитель министра территориальной политики Московской области Юлия Ольшанская пожелала участникам удачи в работе и напомнила, что Подмосковье всегда открыто для общения и с удовольствием поделится с соотечественниками опытом.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».