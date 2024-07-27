Минздрав перечислил основные симптомы лихорадки Западного Нила

Минздрав: боль в глазных яблоках может быть симптомом лихорадки Западного Нила

Jonas EkstrÃƒÂ�Mer/Tt
Фото: Jonas EkstrÃƒÂ�Mer/Tt/Global Look Press

Повышение температуры, слабость, боль в глазных яблоках, мышцах и пояснице могут быть первыми симптомами лихорадки Западного Нила. При появлении недомогания необходимо обратиться за медицинской помощью, рассказали РИА «Новости» в пресс-службе Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России.

«При прогрессировании присоединяется рвота, заторможенность, нарушения движения и чувствительности, судороги, потеря сознания», — отметили в Минздраве.

Инфицирование чаще всего происходит при укусе зараженного комара, пояснили в центре. Для защиты рекомендуется применять репелленты и москитные сетки. Лихорадка Западного Нила в тяжелых случаях может привести к поражению центральной нервной системы.

В России зафиксировали единичные случаи заболевания лихорадкой Западного Нила, отметили в Роспотребнадзоре. Специалисты ведут непрерывный мониторинг заболевания.

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