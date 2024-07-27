Олимпийский флаг на открытии Олимпиады в Париже повесили в перевернутом виде

Sven Hoppe/dpa
Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже не обошлась без казуса. Олимпийский флаг подняли на флагшток в перевернутом виде. Инцидент попал в объективы многочисленных камер и кадры мгновенно разлетелись в Сети.

Комментаторы в интернете отметили, что подобные ошибки недопустимы на мероприятиях такого уровня. Организаторы сразу заметили ошибку и исправили ее. Однако инцидент с флагом успели запечатлеть болельщики и журналисты, он стал самым обсуждаемым в Сети.

Олимпийские игры в Париже начались с неожиданной отмены пресс-конференции. Организаторы приняли это решение за 20 минут до начала мероприятия и не объяснили причин.

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