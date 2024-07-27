Стало известно, зачем ВСУ разместили свою авиацию в третьих странах

Украинские войска размещают свои самолеты на аэродромах третьих стран, в том числе в Польше. Об этом сообщил РИА «Новости» источник, знакомый с ситуацией.

«Это делается с целью ограничения возможностей нанесения огневого поражения по технике противника силами ВС РФ, поскольку удар по территории третьих стран приведет к прямому столкновению [РФ] со странами ЕС и НАТО», — заявил собеседник агентства.

Ранее комбат 47-й механизированной бригады Украины Александр Ширшин заявил, что ВСУ понесли потери рядом с селом Прогресс из-за жестких приказов украинских генералов. По его словам, руководство придерживается тактике — «ни шагу назад, стоим до последнего солдата». На сражении около Прогресса следовало отступить и «отдать» территории, уверен комбат.

Как отметил аналитик Алексей Леонков, ВСУ придумали вариант с противовоздушными засадами, нацеленными для уничтожения российской авиации. Однако ВС России научились обходить украинские ловушки с помощью бортового комплекса обороны «Хибины».