ФСБ задержала генерала Булгакова. Кто он такой и в чем его заподозрили

Бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова задержали по делу о коррупции. Генерала армии поместили в изолятор, а в его квартире и на даче провели обыски. Кто такой Булгаков, и что именно произошло — в материале 360.ru.

В чем заподозрили Булгакова Арестованный генерал действовал в интересах Грязинского пищевого комбината, используя служебное положение. Как сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах, мужчина поставлял военным некачественные продукты по завышенной цене. «Мясо говядины заменялось свининой и курятиной, энергетическая ценность пайков занижалась. При этом военнослужащие не получали качественные продукты питания даже в условиях проведения специальной военной операции», — рассказывал он. Telegram-канал Shot сообщал, что на плохое качество продуктов, особенно мяса, генералу жаловались неоднократно, но ситуация с питанием никак не менялась. «Нормально питаться этим было нереально, мы покупали еду у местных за свои деньги», — заявил неназванный источник Shot. Булгаков лоббировал заключение контрактов Министерства обороны с определенными коммерческими структурами, за что получал откаты. Система, как написали журналисты Lenta.ru, существовала даже в условиях специальной военной операции на Украине.

Фото: РИА «Новости»

Где деньги, Булгаков? Бывшего замминистра обороны заключили под стражу в СИЗО «Бутырка». Силовики провели обыски в квартире и на даче арестованного генерала. Согласно последней открытой декларации, Булгаков в 2018 году заработал 15,2 миллиона рублей. Большая часть имущества записана на жену. Вместе с ней он владеет квартирой площадью свыше 109 «квадратов». На супруге также числятся три земельных участка с минимум одним жилым домом и иномарка Lexus. В 2018 году супруги продали парковочное место площадью шесть квадратных метров. Булгакова заподозрили в растрате в особо крупном размере. Если мужчину признают виновным, ему могут вынести наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Фото: РИА «Новости»

Дело в ботинках О вине арестованного генерала высказался политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале. Именно из-за Булгакова, считает политолог, россиянам приходилось скидываться на обмундирование военным.

Он отвечал за материально техническое снабжение войск. Когда весь народ сбрасывается на ботинки и рации военным на СВО, — это он виноват. В сентябре 2022 году это стало только понятно. Сергей Марков

По словам Маркова, понадобилось время, чтобы понять: нехватка экипировки была не ошибкой или просчетом, а воровством. Telegram-канал «Военный Осведомитель» тоже отметил, что теперь у Булгакова «можно будет спросить, куда же осенью 2022 года со складов подевались полтора миллиона комплектов военной формы». Источник BRIEF утверждал, что оперативная работа в отношении Булгакова велась с 2022 года. Мужчину неоднократно вызывали свидетелем по ряду коррупционных дел в Минобороны.

Фото: РИА «Новости»

Кто такой Дмитрий Булгаков Карьера Булгакова Булгакову — 69 лет. Он родился в Курской области, окончил Вольское высшее военное училище тыла, Военную академию тыла и транспорта и Военную академию Генштаба. Проходил службу на различных административных и руководящих должностях. Карьеру он начал в 1996 году, став начальником штаба тыла — первым заместителем начальника тыла Московского военного округа. Через год он стал начальником штаба тыла — первым заместителем начальника тыла ВС России, а с 2008 по 2010 годы исполнял обязанности начальника тыла ВС России — заместителя министра обороны страны. Как напомнил «Коммерсант», именно Булгаков исключил из рациона военнослужащих сигареты, заменив их на карамель и сахар. С 2010-го его назначили заместителем главы Министерства обороны, где он отвечал за материально-техническое обеспечение армии. Одно время он курировал вопросы, связанные со строительством железнодорожной линии в обход Украины. Генерала освободили от должности замминистра обороны 24 сентября 2022 года «в связи с переходом на другую работу». Его сменил генерал-полковник Михаил Мизинцев, а самого Булгакова назначили генеральным инспектором Управления генеральных инспекторов Министерства обороны России, передавала Lenta.ru.

Фото: РИА «Новости»

Булгаковские заслуги У генерала огромный послужной список: он получал ордена «За заслуги перед Отечеством», «За военные заслуги», Почета и даже орден Александра Невского. В 2016 году военный получил звание Героя России за операцию «Сирийский экспресс», которая заключалась в выстраивании по воздуху и воде системы логистики. Булгаков также является доктором экономических наук, профессором, автором свыше 70 научных работ и лауреатом премий. По делу экс-замминистра обороны Булгакова ранее арестовали трех россиян. Как сообщило РИА «Новости», они не признают свою вину.