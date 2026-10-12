VSE42.Ru: владельцы дач рискуют повредить дом и посадки из-за восьми ошибок

Ошибки при подготовке дачи к зиме могут привести к разрыву труб, протечкам, плесени и гибели растений. Осмотр дома и участка лучше провести до первых морозов, сообщает vse42.ru .

Перед отъездом нужно перекрыть воду и слить ее из труб, баков, насосов, фильтров и уличных емкостей. Отопление с водой нельзя просто выключать: следует поддерживать плюсовую температуру или слить теплоноситель, если конструкция допускает это. Порядок консервации определяет инструкция производителя.

Крышу проверяют на повреждения, водостоки очищают от мусора. Вода не должна скапливаться возле фундамента.

Теплолюбивые растения укрывают после устойчивого похолодания воздухопроницаемым материалом. Сильная поздняя обрезка ослабляет деревья: прежде всего удаляют сухие, сломанные и больные ветви чистым инструментом. Стволы защищают от грызунов сеткой, из дома убирают продукты.

Перед закрытием дом проветривают и устраняют сырость. Вентиляционные каналы нельзя перекрывать, пишет newsnn.ru.

Электроприборы отключают, ненужные зимой линии по возможности обесточивают. Проверку щита лучше поручить электрику. Дымоход очищают от сажи, печь осматривают. Остывшую золу хранят вне деревянных построек в негорючей емкости, газовые баллоны — не в подвале и не возле отопительных приборов.