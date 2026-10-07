В Московском зоопарке родился детеныш львинохвостого макака

В Московском зоопарке родился детеныш редкого краснокнижного вида — львинохвостого макака. Новорожденный самец появился на свет в экспозиционном вольере павильона «Приматы», где посетители уже могут наблюдать за ним, сообщила пресс-служба зооучреждения.

Малыш почти постоянно находится рядом с матерью — Зитой. Помогают в уходе за детенышем другие самки группы — ее мать Калетта и сестра Гита.

«Зите пять лет, это ее первое потомство. Она проявила себя как заботливая мама, почти все время носит малыша на себе, кормит молоком», — рассказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

Львинохвостые макаки обитают на юго-западе Индии. Отличительная особенность этих приматов — серебристая грива вокруг головы, которая есть и у самцов, и у самок.

В Московском зоопарке животные также проходят ветеринарные тренинги и получают игрушки и другие предметы для обогащения среды.

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