РЖД запустит первый круизный поезд «Балтийское кольцо» в Калининградской области

В Калининградской области в ноябре запустят первый круизный поезд «Балтийское кольцо». Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

«Маршрут турпоезда соединит Калининград, Светлогорск и Зеленоградск. Заключительную часть маршрута поезд проследует на паровозной тяге. За три дня туристы узнают о Калининградской области почти все», — уточнили в компании.

Пассажиры круизного поезда смогут увидеть в Калининграде Кафедральный собор, виллы Амалиенау, Рыбную деревню и другие локации. В Светлогорске и Зеленоградске им покажут шедевры европейской архитектуры ХIX–XX веков.