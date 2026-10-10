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    РЖД запустит первый круизный поезд «Балтийское кольцо» в Калининградской области

    телеграм-канал РЖД
    Фото: телеграм-канал РЖД

    В Калининградской области в ноябре запустят первый круизный поезд «Балтийское кольцо». Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

    «Маршрут турпоезда соединит Калининград, Светлогорск и Зеленоградск. Заключительную часть маршрута поезд проследует на паровозной тяге. За три дня туристы узнают о Калининградской области почти все», — уточнили в компании.

    Пассажиры круизного поезда смогут увидеть в Калининграде Кафедральный собор, виллы Амалиенау, Рыбную деревню и другие локации. В Светлогорске и Зеленоградске им покажут шедевры европейской архитектуры ХIX–XX веков.

    В турпрограмму также вошло посещение поселка Янтарный, где находится производство янтаря и парк Беккера. На Куршской косе туристы прогуляются по Танцующему лесу и смогут посмотреть на песчаные дюны, Куршский залив и Балтийское море со смотровых площадок высоты Эфа.

    Первый рейс запланировали на 27 ноября, следующие — на 2 и 5 января.

    Ранее РЖД запускала туристический поезд «Байкальская сказка» по двум маршрутам в конце июля. Главной жемчужиной поездки стало озеро Байкал.

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