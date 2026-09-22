Мать с трехлетним ребенком спасли из рабства в Москве

В Москве активисты сообщили об освобождении женщины с ребенком из рабочего дома

Активисты фонда «Альтернатива» совместно с полицией помогли 40-летней женщине и ее трехлетней дочери покинуть рабочий дом в Щербинке. Мать и ребенок несколько лет находились в закрытом помещении и практически не контактировали с внешним миром, сообщила пресс-служба правозащитников.

Как рассказала женщина, несколько лет назад она вместе с мужчиной из Душанбе приехала в приют в поисках работы. После его депортации она осталась там вместе с дочерью.

Находившихся в здании женщин привлекали к хозяйственным работам и сбору просроченных продуктов в магазинах. Волонтеры утверждают, что собранные продукты использовали для питания жильцов.