Мать с трехлетним ребенком спасли из рабства в Москве
В Москве активисты сообщили об освобождении женщины с ребенком из рабочего дома
Активисты фонда «Альтернатива» совместно с полицией помогли 40-летней женщине и ее трехлетней дочери покинуть рабочий дом в Щербинке. Мать и ребенок несколько лет находились в закрытом помещении и практически не контактировали с внешним миром, сообщила пресс-служба правозащитников.
Как рассказала женщина, несколько лет назад она вместе с мужчиной из Душанбе приехала в приют в поисках работы. После его депортации она осталась там вместе с дочерью.
Находившихся в здании женщин привлекали к хозяйственным работам и сбору просроченных продуктов в магазинах. Волонтеры утверждают, что собранные продукты использовали для питания жильцов.
Особое внимание правозащитники обратили на состояние трехлетней девочки. По их словам, за время проживания в закрытом помещении ребенок даже не научился разговаривать.
В правоохранительных органах РИА «Новости» сведения о содержании женщины и ребенка в рабстве не подтвердили. В полиции также заявили, что угрозы жизни и здоровью девочки не выявили.
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