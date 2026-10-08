В Польше полицейская собака спасла пропавшего 86-летнего мужчину

В Польше полицейская собака помогла найти 86-летнего мужчину, пропавшего после выхода из дома. Пес вывел спасателей в поле, сообщило издание WP Wiadomości .

Мужчина пропал в Мазовецком воеводстве 2 октября. На его поиски отправились полицейские, пожарные и служебная собака Альфа. В ходе поисково-спасательной операции также использовался беспилотник для патрулирования местности.

Альфа взяла след в полдень в субботу, 3 октября. Она вывела полицейских на поле, где находился пропавший. Мужчина лежал на земле. Его немедленно передали на попечение медслужб. Жизни мужчины ничего не угрожает.

Ранее в Красноярском крае нашли двух мужчин, пропавших после поездки на катере. Их искали с 5 по 7 октября.