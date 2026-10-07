Зоопсихолог Сиротина порекомендовала выбирать кошкам клички с шипящими звуками

Кошкам лучше давать клички с шипящими и свистящими звуками, а собакам — не похожие на базовые команды. Такие рекомендации дала ветеринарный врач, фелинолог и зоопсихолог Ангелина Сиротина, сообщает Москва 24 .

Эксперт посоветовала выбирать короткие и легкопроизносимые клички: их придется использовать часто. От красивого, но сложного для произношения имени лучше отказаться.

Сиротина также рекомендовала не называть питомцев именами, которые дают людям в России. Это поможет избежать неловких ситуаций на прогулке, если у прохожего окажется то же имя, что и у собаки.

По словам специалиста, животные хорошо различают звуки, но сходство клички с командой может их запутать. Например, собака по имени Ида может растеряться, услышав «иди» или «сиди».

Первое время кличку стоит произносить только в положительных ситуациях: во время кормления, игр или ласки. Так питомец привыкнет к ней буквально за пару дней и будет воспринимать свое имя позитивно.