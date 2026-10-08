В Таиланде собака неожиданно ожила перед похоронами

В Таиланде собака, которую считали мертвой, внезапно пришла в себя в машине спасателей. Об этом сообщило издание Khaosod English .

Специалистов вызвал один из местных жителей, нашедший неподвижного пса около дома. Мужчина решил, что питомец погиб. В итоге его обернули в белую ткань, положили в машину и отправились хоронить. Однако примерно через пять минут пути собака неожиданно очнулась и встала на лапы.

Изумленные волонтеры остановились и выпустили животное. Позже они прозвали пса «собачьим призраком».

Случай засняли на видео, которое быстро завирусилось в Сети. За ночь ролик посмотрели более четырех миллионов раз.

Ранее в соцсетях распространили видео с гигантским корги Аполло из США. Вес пса — 34 килограмма, что вдвое больше обычных представителей этой породы.