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    В Таиланде собака неожиданно ожила перед похоронами

    Khaosod English: в Таиланде мертвая собака внезапно проснулась перед похоронами

    Фото: РИА «Новости»

    В Таиланде собака, которую считали мертвой, внезапно пришла в себя в машине спасателей. Об этом сообщило издание Khaosod English.

    Специалистов вызвал один из местных жителей, нашедший неподвижного пса около дома. Мужчина решил, что питомец погиб. В итоге его обернули в белую ткань, положили в машину и отправились хоронить. Однако примерно через пять минут пути собака неожиданно очнулась и встала на лапы.

    Изумленные волонтеры остановились и выпустили животное. Позже они прозвали пса «собачьим призраком».

    Случай засняли на видео, которое быстро завирусилось в Сети. За ночь ролик посмотрели более четырех миллионов раз.

    Ранее в соцсетях распространили видео с гигантским корги Аполло из США. Вес пса — 34 килограмма, что вдвое больше обычных представителей этой породы.

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