Ветеринар Фроленко предупредила, что при встрече со стаей собак нельзя спасаться бегством

При встрече со стаей бездомных собак нельзя убегать и проявлять агрессию, чтобы не спровоцировать нападение. Об этом «Газете.Ru» рассказала ветврач SUPERPET Елена Фроленко.

По словам эксперта, собаки редко нападают без причины: чаще они защищают территорию, еду, потомство или пугаются. Если стая приближается, нужно остановиться, повернуться боком, не смотреть животным в глаза и уверенно скомандовать: «Стоять», «Фу» или «Назад», отметил KP.RU.

«Бег почти всегда включает у собак инстинкт преследования», — предупредила Фроленко.

Если животные окружают, необходимо сохранить вертикальное положение и медленно отступить к забору, дереву или автомобилю, выставив перед собой сумку или куртку как барьер. При укусе следует промыть рану водой с мылом, обработать антисептиком и обратиться в травмпункт для оценки необходимости вакцинации от бешенства и столбняка.