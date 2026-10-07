Кинолог Круговцева назвала еду со стола одной из самых частых ошибок при воспитании собак

Недостаток активности, еда со стола и отсутствие ветеринарного контроля серьезно вредят здоровью и психике собак. Об этом сообщил сайт URA.RU .

Игнорирование базовых потребностей и дефицит умственных нагрузок провоцируют ожирение, болезни сердца, деструктивное поведение и агрессию. Опасность несет и неправильное питание: сладости, копчености и кости приводят к отравлениям и панкреатиту.

Также собакам угрожают доступная бытовая химия, открытые окна и провода, а без плановых визитов к ветеринару и вакцинации можно вовремя не заметить скрытые заболевания.

Кинолог из Челябинска Ирина Круговцева предупредила, что щенка необходимо приучать к командам с раннего возраста. Без своевременной социализации питомец станет пугливым и агрессивным, при этом последствия ошибок в воспитании проявятся не сразу, а накопятся со временем.