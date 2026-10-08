Кинолог Голубев предупредил об опасности быстрой еды у собак

Привычка собаки быстро заглатывать пищу может привести к завороту желудка или риску подавиться, поэтому питомца нужно приучать есть спокойно. Об этом в беседе с РИАМО сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По словам специалиста, у щенков спешка часто связана с ростом, конкуренцией в помете или отсутствием чувства насыщения. Однако если взрослая собака внезапно стала торопиться во время кормления, важно исключить болезни, паразитов и нехватку питательных веществ в корме, отметил «ФедералПресс».

Если проблем со здоровьем нет, причиной может быть страх животного потерять еду. В таких случаях кинолог посоветовал кормить нескольких питомцев раздельно, не забирать миску и использовать специальные миски-лабиринты или лизательные коврики.