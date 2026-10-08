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    Российская кинологическая федерация объяснила, как правильно использовать лакомства при дрессировке собак

    Российская кинологическая федерация объяснила, как правильно использовать лакомства при дрессировке собак. Об этом «Крымской газете» сообщили в организации.

    Кинолог Ирина Шарыпова подчеркивает, что лакомства — это инструмент воспитания, а не баловство. Вкусные поощрения не должны превышать 10% от рациона и обязаны быть качественными. Они делятся на дрессировочные (для закрепления команд) и функциональные (для здоровья, например, жевательные палочки для чистки зубов).

    Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев предостерегает от бесконтрольного угощения. В дни тренировок суточную порцию еды питомца следует сокращать, иначе повышается риск ожирения. Для дрессировки лакомство лучше резать на мелкие кусочки, чтобы собака не наелась раньше времени.