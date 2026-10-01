Психолог объяснила популярность услуги «няня для мужчин» в России

В Москве набирает популярность услуга «няня для взрослого мужчины», при которой клиент за 20 тысяч рублей получает объятия, чай, плед и слова поддержки — без интимной составляющей. О причинах этого феномена 360.ru рассказала клинический психолог, детский нейропсихолог и педагог Кира Макарова.

По ее словам, тяга к такой услуге объясняется природой детства. Теплота и безусловная любовь, которые человек получал в раннем возрасте, хранятся в нем всегда и составляют основу безопасности и благополучия.

«Скорее всего, это связано с тем, что сегодня мужчины, собственно, как и все, испытывают жесточайший стресс и депрессивное состояние. Но вся проблема в том, что к психотерапевтам мужчины обращаются редко. По статистике, в 10 раз меньше, чем женщины. Поэтому я думаю, что эти условия, в которых сегодня оказались люди, к сожалению, говорят нам о том, что мужчины хотят преодолеть это состояние и хотя бы таким способом они решают этот вопрос», — сказала Макарова.

Психолог подчеркнула, что вместо терапии мужчины зачастую выбирают алкоголь или замыкаются в себе. Напряжение при этом растет, и когда появляется альтернативный способ получить тепло, они им пользуются.

Макарова также отметила, что депрессивное и стрессовое состояние достаточно неплохо лечится в психотерапевтической работе. Однако мужчины, по ее наблюдениям, крайне редко прибегают к такой помощи.

О том, почему мужчины идут за заботой к чужой женщине, а не к жене, и как этот тренд связан с кидалтизмом, читайте в материале 360.ru.