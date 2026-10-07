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    В Китае 60-летняя женщина родила третьего ребенка

    Фото: РИА «Новости»

    В Китае 60-летняя женщина по фамилии Чжан родила третьего ребенка — дочь, причем всего через два года после рождения сына. Об этом сообщило издание South China Morning Post.

    Китаянка решила снова стать матерью после того, как в 2022 году потеряла своего единственного ребенка. Муж сомневался, что роды благополучно завершатся, но женщина справилась.

    Второго ребенка Чжан родила, когда ей было 58 лет. Тогда на свет появился мальчик. Своего третьего ребенка — дочь — она родила 17 сентября с помощью кесарева сечения.

    По словам Чжан, она счастлива. Ее жизнь стала полноценной.

    Ранее врач — акушер-гинеколог Любовь Ерофеева призвала женщин не обижаться на термин «старородящая», так как это медицинская терминология, а не желание кого-то из них оскорбить.

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