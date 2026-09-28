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    В Роскачестве назвали тахинную халву полезной для костей и зубов

    Тахинная халва содержит кальций и другие минералы, важные для костей и зубов. О свойствах разных видов лакомства рассказали эксперты Роскачества, сообщает NEWS.ru.

    Тахинную халву делают из кунжута, богатого кальцием, магнием, цинком и медью. По словам специалистов, ее калорийность обычно ниже, чем у подсолнечной и арахисовой халвы.

    Подсолнечная халва содержит витамин E и полиненасыщенные жирные кислоты, необходимые для здоровья сосудов. Витамин E сохраняется в семечках даже после термической обработки.

    Арахисовая халва обычно самая калорийная и сытная. В ней много растительного белка и жиров, которые замедляют переваривание. Эксперты советуют особенно внимательно следить за размером порции.

    Фисташковая халва содержит антиоксиданты, медь и фосфор. По данным Роскачества, она обычно менее калорийна, чем арахисовая, и превосходит ее по содержанию некоторых микроэлементов.

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