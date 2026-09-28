В Роскачестве назвали тахинную халву полезной для костей и зубов

Тахинная халва содержит кальций и другие минералы, важные для костей и зубов. О свойствах разных видов лакомства рассказали эксперты Роскачества, сообщает NEWS.ru .

Тахинную халву делают из кунжута, богатого кальцием, магнием, цинком и медью. По словам специалистов, ее калорийность обычно ниже, чем у подсолнечной и арахисовой халвы.

Подсолнечная халва содержит витамин E и полиненасыщенные жирные кислоты, необходимые для здоровья сосудов. Витамин E сохраняется в семечках даже после термической обработки.

Арахисовая халва обычно самая калорийная и сытная. В ней много растительного белка и жиров, которые замедляют переваривание. Эксперты советуют особенно внимательно следить за размером порции.

Фисташковая халва содержит антиоксиданты, медь и фосфор. По данным Роскачества, она обычно менее калорийна, чем арахисовая, и превосходит ее по содержанию некоторых микроэлементов.