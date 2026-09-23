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    В Роскачестве назвали ошибки при сушке помидоров на зиму

    Крупная нарезка, слишком высокая температура и недостаточная сушка могут испортить заготовленные помидоры, сообщает Life.ru.

    В пресс-службе Роскачества пояснили, что толстые или неодинаковые кусочки сохнут с разной скоростью: одни остаются влажными, пока другие уже готовы. При слишком высокой температуре томаты подсыхают снаружи, но сохраняют влагу внутри. Некоторые кусочки могут подгореть.

    Перед сушкой помидоры нужно вымыть, удалить поврежденные места и нарезать одинаковыми кусочками. Затем их следует разложить в один слой, не вплотную друг к другу, и сушить в духовке или дегидраторе при невысокой температуре, периодически проверяя состояние.

    Готовые томаты остаются эластичными, но при надавливании не выделяют влагу. Время сушки зависит от сочности плодов, размера кусочков и техники. Недосушенные помидоры могут заплесневеть.

    Перед хранением томаты нужно полностью остудить и переложить в чистую сухую герметичную упаковку. Продукт нельзя есть, если появился неприятный запах, плесень или другие признаки порчи.

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