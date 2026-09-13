Цены на некоторые продукты питания в России будут мониторить с 2027 года

Формирование цен на некоторые продукты будут мониторить в России с 1 января

В России с 1 января 2027 года начнут отслеживать формирование цен на отдельные продукты питания. Соответствующую норму закрепили в федеральном законе, опубликованном на портале правовой информации .

Правительство определит перечень продовольственных товаров, цены на которые будут регулярно мониторить. Власти также получат возможность оценивать динамику стоимости продукции и анализировать факторы, влияющие на ее формирование.

Отдельно документ предусматривает создание перечня федеральных органов исполнительной власти, которым будут передавать сведения о компаниях, занимающихся торговлей.

Речь идет в том числе об информации о продажах и поставках товаров, а также о прибыли, доходах и расходах хозяйствующих субъектов. Новые положения закона вступят в силу с 1 января 2027 года.

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