В Петербурге спустили на воду тральщик «Семен Агафонов»

В Санкт-Петербурге спустили на воду морской тральщик «Семен Агафонов» проекта 12700 «Александрит». Он стал 12-м кораблем серии, сообщает Zvezdanews .

Закладка тральщика состоялась 18 января 2024 года, теперь специалисты продолжат его достройку на воде. Проект разработали инженеры ЦМКБ «Алмаз»: корабли предназначены для обнаружения и ликвидации морских мин, а их отличительной чертой является цельный корпус из стеклопластика, изготовленный методом вакуумной инфузии.

На торжественной церемонии присутствовали замглавкома ВМФ по вооружению, вице-адмирал Игорь Мухаметшин, замгендиректора ОСК Андрей Богомолов и руководство предприятия. Тральщик назвали в память о фронтовом разведчике Северного флота, Герое Советского Союза Семене Агафонове.