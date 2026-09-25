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    Ura.ru: критика, контроль и нарушение границ мешают сохранить доверие

    Постоянный стресс после общения с другом может указывать на проблемы в отношениях. Перед разрывом стоит обсудить их и оценить, можно ли изменить ситуацию, сообщает Ura.ru.

    Токсичной называют дружбу, в которой общение регулярно вызывает дискомфорт. Ее признаками могут быть обесценивание, унижение, манипуляции и попытки контролировать чужие решения. Насторожить должны также отсутствие поддержки и неуважение к личным границам.

    Прекращать общение сразу необязательно. Психологи советуют сначала обсудить проблему с другом и понять причины его поведения. При принятии решения важно оценить, как отношения влияют на эмоциональное состояние и готов ли каждый что-то менять.

    Если общение серьезно вредит самооценке и попытки наладить его не помогают, разрыв может стать выходом. Перед ним полезно разобраться в своих чувствах и заручиться поддержкой близких. После прекращения дружбы может понадобиться время, чтобы справиться со стрессом и привыкнуть к переменам.

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