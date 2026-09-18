В МВД рассказали, что паспорт нужно менять при изменении внешности

МВД: загранпаспорт не нужно менять в 20 и 45 лет

Россияне должны менять общегражданский паспорт при достижении 20 и 45 лет и в связи с изменением персональных данных. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МВД.

Также оформить новый документ потребуется при сильных изменениях внешности, например, после болезни или операции и если предыдущий пришел в негодность или в нем обнаружили ошибки и посторонние записи.

Подлежит замене паспорт, в котором невозможно проставить обязательные или дополнительные отметки, изменить сведения о детях.

Переоформление общегражданского документа не влечет автоматически смену загранпаспорта. На него распространяются те же правила, за исключением одного: его не требуется менять в 20 и 45 лет, но лишь по истечении срока действия.

Ранее россиянам рассказали, когда взрослому может понадобиться свидетельство о рождении. Чаще всего документ нужен для подтверждения родства.