Духовный наставник Агафьи Лыковой рассказал о пропаже ее единственной собаки

Живущая на заимке в глухой хакасской тайге отшельница Агафья Лыкова лишилась единственной собаки. Пес ушел по насту и не вернулся, сообщил РИА «Новости» ее духовный наставник иерей Игорь Мыльников.

Собеседник агентства рассказал, что дела у Лыковой идут нормально и она ни на что не жаловалась. Пропажу собаки он объяснил суровыми условиями тайги.

По словам священника, отшельница не горюет из-за случившегося, а главной радостью для нее остается молитва. Сейчас для Лыковой подыскивают нового пса.

Иерей Игорь Мыльников также отметил, что продолжается поиск помощника для отшельницы.

Ранее завершилась операция по поиску медведя-шатуна, который не давал прохода отшельнице Агафье Лыковой.