У отшельницы Агафьи Лыковой пропала единственная собака
Духовный наставник Агафьи Лыковой рассказал о пропаже ее единственной собаки
Живущая на заимке в глухой хакасской тайге отшельница Агафья Лыкова лишилась единственной собаки. Пес ушел по насту и не вернулся, сообщил РИА «Новости» ее духовный наставник иерей Игорь Мыльников.
Собеседник агентства рассказал, что дела у Лыковой идут нормально и она ни на что не жаловалась. Пропажу собаки он объяснил суровыми условиями тайги.
По словам священника, отшельница не горюет из-за случившегося, а главной радостью для нее остается молитва. Сейчас для Лыковой подыскивают нового пса.
Иерей Игорь Мыльников также отметил, что продолжается поиск помощника для отшельницы.
Ранее завершилась операция по поиску медведя-шатуна, который не давал прохода отшельнице Агафье Лыковой.