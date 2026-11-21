Росреестр: в России есть два населенных пункта под названием Париж и один Берлин

В России есть свои Парижи, Берлин, Русская Швейцария и Венеция. Особенно богаты на иностранные топонимы Челябинская область и Башкортостан. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Росреестр.

Самым известным российским Парижем стало село в Нагайбакском районе Челябинской области. Жители обыграли необычное название, установив вышку сотовой связи в виде уменьшенной копии Эйфелевой башни.

Недалеко от границы региона с Казахстаном расположен поселок Берлин. Он входит в Троицкий район.

В Башкортостане тоже есть Париж. Это небольшая деревня в Нижнекигинском сельсовете. На территории Дюртюлинского района находится деревня Венеция с одноименным детским лагерем и санаторием. В этом же регионе расположена деревня Русская Швейцария.

Поехав в Нижегородскую область, можно побывать в Урочище Калифорния. В Нолинском районе Кировской области находится деревня Карачи.

Ранее Росреестр назвал самые короткие и длинные названия населенных пунктов в России.