Заслуженный артист России Шаман (Ярослав Дронов) не исключил, что в будущем начнет записывать хиты на других языках. Его слова привело РИА «Новости» .

Артист подчеркнул, что в этом вопросе важна точность произношения иностранных слов.

«Все возможно. Например, три солистки, которые исполняли „Встанем“ на приеме, где были Владимир Владимирович Путин и Ким Чен Ын, исполнили песню филигранно в плане фонетики», — напомнил Дронов.

Летом прошлого года Шаман посетил Пхеньян вместе с делегацией Минкультуры для участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине освобождения Кореи.

Ранее Шаман признался, что сам публикует мемы со своим участием. Он напомнил, что совмещает обязанности продюсера, чтобы не пропадать из поля зрения публики, оставаться в топе новостей и на слуху. В воскресенье, 22 ноября, артисту исполнится 35 лет.