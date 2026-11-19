Автобусное сообщение вновь свяжет Крым с Краснодаром, Москвой, Минском, Астраханью и Пятигорском. Часть пути пройдет на электричке. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса республики.

«Крымавтотранс» организует пассажирские перевозки между материком и полуостровом. С 19 ноября возобновятся ежедневные рейсы из Севастополя в Краснодар и из Евпатории в Москву. Через день будет ходить автобус из Ялты в Минск.

С 20 ноября перевозчик запустит ежедневные рейсы из Севастополя в Астрахань, через день — из Евпатории в Пятигорск. Билеты продаются от начального пункта до конечного, при этом часть пути от Керчи в Тамань проложена на электричке, которую нужно оплачивать отдельно.

Перевозки приостанавливались после атак на Крымский мост. Аналогичная схема, с пересадкой на пригородные поезда, практиковалась в 2023 году.