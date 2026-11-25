Психолог Павлова: из-за гаджетов у ребенка может снижаться интерес к общению

Чрезмерное использование цифровых устройств может негативно отражаться на ребенке. Об этом РИА «Новости» заявила медицинский логопед, медицинский психолог НМИЦ здоровья детей Минздрава России Наталья Павлова.

По ее словам, от постоянного сидения с гаджетами у ребенка может возникать агрессия и апатия, наблюдается снижение интереса к общению со сверстниками и физической активности.

«Высокая частота использования цифровых устройств во время досуга и коммуникации становится причиной негативного влияния на физическое, психическое и социальное развитие ребенка», — объяснила Павлова.

Также из-за гаджетов у детей может возникать хроническая перегрузка центральной нервной системы, снижение мышечной силы и деформация позвоночника.

Ранее психиатр, ведущий научный сотрудник Научного центра психического здоровья Анатолий Северный указал на связь детской зависимости от цифровых устройств с поведением родителей.