Сегодня 11:45 Международный мужской день 19 ноября: как поздравить близких в 2026 году Фото: сгенерировано с помощью ИИ / 360.ru Общество

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На этой неделе весь мир отпразднует Международный мужской день. Событие берет начало в конце прошлого столетия, а отмечать его начали в Республике Тринидад и Тобаго. Откуда пошел праздник и как поздравить с ним сильную половину человечества, а также оригинальные открытки в честь даты — в материале 360.ru.

Когда отмечают Международный мужской день в 2026 году Праздник, посвященный мужчинам, имеет постоянную дату — 19 ноября. В 2026 году Международный мужской день выпал на четверг. Как появился Международный мужской день В 1960-е годы в мире начали обсуждать создание мужского праздника по аналогии с Международным женским днем 8 Марта. В СССР его связали с годовщиной создания Красной армии 23 февраля и со временем начали воспринимать эту дату как мужской день. В 1990-х в США провели некоторые мероприятия в честь мужчин по инициативе профессора Томаса Оастера, который руководил Центром мужских исследований при Университете Миссури-Канзас. По его наводке праздник действительно состоялся в 1994 году, но уже в следующие годы из-за непопулярности даже профессор отказался его инициировать. Первыми Международный мужской день начали отмечать жители Республики Тринидад и Тобаго 19 ноября 1999 года.

Фото: флаг Тринидад и Тобаго / РИА «Новости»

Мероприятие придумал и организовал доктор Джером Тилуксингхом из Университета Вест-Индии. «Я понял, что ни один день не является мужским… Некоторые скажут, что есть День отца, но как насчет мальчиков, подростков и мужчин, которые не являются отцами?» — задался вопросом основатель праздника.

Интересно Дата 19 ноября пришла доктору на ум неслучайно: это день рождения его собственного отца. Кроме того, 19 ноября стало исторической датой для Тринидада и Тобаго. Именно в этот день в 1989 году футбольная сборная республики отбиралась на чемпионат мира 1990 года. Для попадания на турнир им было достаточно сыграть с США вничью, однако этого не случилось: встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу американцев. Тем не менее матч так сильно сплотил тринидадцев, что затмил в тот вечер гендерные, религиозные и этнические разногласия.

Какое-то время Австралия отмечала мужской день 23 февраля, как и Мальта, которая праздновала соответствующий праздник при поддержке местной ассоциации прав мужчин до 2009 года. Когда и эти страны перестали отмечать событие в феврале, в мире решили перенести дату на 19 ноября. Идею поддержали ООН и ЮНЕСКО.

Фото: Заседание 81-й сессии Генассамблеи ООН / РИА «Новости»

Как поздравить мужчину 19 ноября Главное в этом празднике — не формальность, а внимание. Международный мужской день не требует дорогих подарков или пышных застолий: достаточно нескольких искренних слов или небольшого жеста, который покажет, что человек ценен. Что сказать вместо дежурного «С праздником»? Универсальные пожелания работают, но лучше добавить конкретику — например, «Спасибо, что всегда держишь слово» или «Ценю твою надежность». Такие слова звучат живее, чем абстрактное «Будь счастлив». Для коллег подойдет сдержанное поздравление в рабочем чате, для близких — что-то более личное. Кому и что можно подарить Подарок не обязателен, но если хочется сделать приятно, то стоит отталкиваться от интересов человека, а не от стереотипов о «мужских» увлечениях. Мужу или партнеру можно организовать совместный вечер без бытовых забот, вручить билеты на мероприятие или аксессуар для хобби. В ноябре практичным вариантом станут теплые перчатки или термобелье.

Папе или дедушке подойдут семейный фотоальбом, оцифрованные старые фотографии, книга по интересам или просто долгий разговор, на который обычно не хватает времени.

Фото: сгенерировано с помощью ИИ / 360.ru

Сыну могут понравиться настольная игра, поход в кино или на спортивное событие, книга. Для школьника важнее не подарок, а слова поддержки.

Другу или брату — приглашение на встречу, небольшой подарок по увлечению или сообщение с благодарностью.

Коллеге — открытка с личным пожеланием, хороший чай или кофе, небольшой сувенир. Главное — без шуток про «настоящих мужчин». Международный мужской день задумывался не как второе 23 Февраля, а как повод напомнить о мужском здоровье, благополучии и о том, что мужчины тоже нуждаются в поддержке и внимании. В 2026 году его тема — «Будущее — для всех» (The Future Is Everyone), и это подчеркивает: забота и уважение важны для каждого. Открытки к Международному мужскому дню 19 ноября

Фото: 360.ru

Фото: 360.ru

Фото: 360.ru

Фото: 360.ru

Фото: 360.ru

Фото: 360.ru

Фото: 360.ru

Фото: 360.ru

Фото: 360.ru