Международный мужской день 19 ноября: как поздравить близких в 2026 году
На этой неделе весь мир отпразднует Международный мужской день. Событие берет начало в конце прошлого столетия, а отмечать его начали в Республике Тринидад и Тобаго. Откуда пошел праздник и как поздравить с ним сильную половину человечества, а также оригинальные открытки в честь даты — в материале 360.ru.
Когда отмечают Международный мужской день в 2026 году
Праздник, посвященный мужчинам, имеет постоянную дату — 19 ноября. В 2026 году Международный мужской день выпал на четверг.
Как появился Международный мужской день
В 1960-е годы в мире начали обсуждать создание мужского праздника по аналогии с Международным женским днем 8 Марта. В СССР его связали с годовщиной создания Красной армии 23 февраля и со временем начали воспринимать эту дату как мужской день.
В 1990-х в США провели некоторые мероприятия в честь мужчин по инициативе профессора Томаса Оастера, который руководил Центром мужских исследований при Университете Миссури-Канзас. По его наводке праздник действительно состоялся в 1994 году, но уже в следующие годы из-за непопулярности даже профессор отказался его инициировать.
Первыми Международный мужской день начали отмечать жители Республики Тринидад и Тобаго 19 ноября 1999 года.
Мероприятие придумал и организовал доктор Джером Тилуксингхом из Университета Вест-Индии.
«Я понял, что ни один день не является мужским… Некоторые скажут, что есть День отца, но как насчет мальчиков, подростков и мужчин, которые не являются отцами?» — задался вопросом основатель праздника.
Интересно
Дата 19 ноября пришла доктору на ум неслучайно: это день рождения его собственного отца.
Кроме того, 19 ноября стало исторической датой для Тринидада и Тобаго. Именно в этот день в 1989 году футбольная сборная республики отбиралась на чемпионат мира 1990 года. Для попадания на турнир им было достаточно сыграть с США вничью, однако этого не случилось: встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу американцев.
Тем не менее матч так сильно сплотил тринидадцев, что затмил в тот вечер гендерные, религиозные и этнические разногласия.
Какое-то время Австралия отмечала мужской день 23 февраля, как и Мальта, которая праздновала соответствующий праздник при поддержке местной ассоциации прав мужчин до 2009 года. Когда и эти страны перестали отмечать событие в феврале, в мире решили перенести дату на 19 ноября. Идею поддержали ООН и ЮНЕСКО.
Как поздравить мужчину 19 ноября
Главное в этом празднике — не формальность, а внимание. Международный мужской день не требует дорогих подарков или пышных застолий: достаточно нескольких искренних слов или небольшого жеста, который покажет, что человек ценен.
Что сказать вместо дежурного «С праздником»?
Универсальные пожелания работают, но лучше добавить конкретику — например, «Спасибо, что всегда держишь слово» или «Ценю твою надежность». Такие слова звучат живее, чем абстрактное «Будь счастлив». Для коллег подойдет сдержанное поздравление в рабочем чате, для близких — что-то более личное.
Кому и что можно подарить
Подарок не обязателен, но если хочется сделать приятно, то стоит отталкиваться от интересов человека, а не от стереотипов о «мужских» увлечениях.
- Мужу или партнеру можно организовать совместный вечер без бытовых забот, вручить билеты на мероприятие или аксессуар для хобби. В ноябре практичным вариантом станут теплые перчатки или термобелье.
- Папе или дедушке подойдут семейный фотоальбом, оцифрованные старые фотографии, книга по интересам или просто долгий разговор, на который обычно не хватает времени.
- Сыну могут понравиться настольная игра, поход в кино или на спортивное событие, книга. Для школьника важнее не подарок, а слова поддержки.
- Другу или брату — приглашение на встречу, небольшой подарок по увлечению или сообщение с благодарностью.
- Коллеге — открытка с личным пожеланием, хороший чай или кофе, небольшой сувенир. Главное — без шуток про «настоящих мужчин».
Международный мужской день задумывался не как второе 23 Февраля, а как повод напомнить о мужском здоровье, благополучии и о том, что мужчины тоже нуждаются в поддержке и внимании. В 2026 году его тема — «Будущее — для всех» (The Future Is Everyone), и это подчеркивает: забота и уважение важны для каждого.