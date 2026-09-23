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    Суд поддержал Управление: Администрация Можайского округа нарушила Закон о контрактной системе

    Ранее в Московское областное УФАС России поступила жалоба ООО «Печатное мастерство» на действия Заказчика, Муниципального казенного учреждения Можайского муниципального округа Московской области «Центр торгов» при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения АО «Сбербанк-АСТ» электронного аукциона на поставку расходных материалов для оргтехники.

    По результатам рассмотрения Управление признало жалобу ООО «Печатное мастерство» обоснованной.

    Заказчик не согласился с решением Управления и обратился в суд.

    Арбитражный суд города Москвы отказал Администрации Можайского муниципального округа Московской области в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-85535/26).

    Интересно

    Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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