Онищенко призвал учителей не проводить контрольные работы по четвергам

Онищенко: в четверг нельзя писать контрольные в школах

Школьным учителям не следует назначать контрольные работы на четверг, поскольку к этому дню у детей снижается работоспособность. Об этом РИА «Новости» сообщил академик РАН Геннадий Онищенко.

По его словам, наибольшую активность школьники обычно сохраняют с понедельника по среду. Поэтому при составлении расписания педагоги должны учитывать недельный биоритм и распределять нагрузку с учетом изменения работоспособности.

«Мы исходим из данных, у детей есть недельный биоритм. И мы требовали, чтобы не ставили в школьное расписание в четверг трудные предметы, такие как математика», — объяснил Онищенко.

Академик отметил, что рекомендации учитывать особенности недельной работоспособности школьников действуют уже давно. По его словам, такой подход позволяет рациональнее распределять учебную нагрузку в течение недели.

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