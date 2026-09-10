В США порнозвезду приговорили к году тюрьмы за неуплату налогов

В США порномодель Перес посадили в тюрьму за неуплату налогов в размере $1,5 млн

В США порномодель Кайли Перес, заработавшая на публикациях в интернете 5,4 миллиона долларов (около 467 миллионов рублей), получила год тюрьмы за неуплату налогов. Об этом сообщил сайт Need To Know .

Перес размещала откровенные фотографии и видео на OnlyFans под псевдонимом Натали Монро. Следствие установило, что в 2019 году она подала в налоговые органы недостоверную декларацию, а с 2020 по 2023 год скрыла доходы и не выплатила около 1,5 миллиона долларов налогов (почти 130 миллионов рублей).

В мае модель признала вину. В конце августа суд Тампы во Флориде назначил ей год заключения в федеральной тюрьме. После освобождения Перес еще год проведет под надзором.

«Когда кто-то выбирает роскошную жизнь вместо выполнения налоговых обязательств, последствия наступят неизбежно», — заявил расследовавший дело агент Рон Лоекер.

В соцсетях у Перес более 2,6 миллиона подписчиков. Основной доход ей приносил аккаунт на OnlyFans.

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