Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Мигалка» в реестр недобросовестных поставщиков﻿

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ГКУ МО «МОЦ ИКТ» о внесении сведений в отношении ООО «Мигалка» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на поставку серверов для системы региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион».

По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении Общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Мигалка» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-120033/25).