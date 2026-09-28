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    Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Мигалка» в реестр недобросовестных поставщиков﻿

    Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ГКУ МО «МОЦ ИКТ» о внесении сведений в отношении ООО «Мигалка» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на поставку серверов для системы региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион».

    По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении Общества подлежащими включению в РНП.

    Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

    Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Мигалка» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-120033/25).

    Интересно

    Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

    *РНП – реестр недобросовестных поставщиков.

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