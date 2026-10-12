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    Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Аластар» в реестр недобросовестных поставщиков

    Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Муниципального бюджетного учреждения «Комбинат благоустройства» по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств с использованием запасных частей.

    Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

    Арбитражный суд Московского округа отказал ООО «Аластар» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-221011/25).

    Интересно

    Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

    *РНП – реестр недобросовестных поставщиков.

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    IPA/Keystone Press Agency