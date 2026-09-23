Басманный районный суд Москвы оштрафовал Монеточку на 35 тысяч рублей

Басманный районный суд Москвы рассмотрел административное дело в отношении певицы Монеточки* (настоящее имя — Елизавета Гырдымова*) и оштрафовал ее на 35 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

«Басманный районный суд города Москвы 22 сентября 2026 года рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении Гырдымовой Елизаветы Андреевны* по части 2 статьи 19.34 КоАП России», — заявили в сообщении.

Артистку признали виновной в несоблюдении установленного порядка работы иностранного агента и определили наказание в виде административного штрафа на сумму 35 тысяч рублей.

До этого прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении вокалистки и направила уголовное дело в суд. Звезду обвинили в уклонении от обязанностей иноагента, потому что она публиковала посты в Сети без соответствующей маркировки.

* Физическое лицо, исполняющее функции иноагента в России.