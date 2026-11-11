Специалист Мешалкина заметила, что организаторы острее переживают спад после торжества

После долгожданного концерта, свадьбы или вечеринки привычные дела могут казаться скучными. Такой эмоциональный спад называют «дофаминовой ямой», но это не медицинский термин, рассказала специалист по организации мероприятий Мария Мешалкина, сообщает RT .

Мешалкина объяснила, что после праздника поток впечатлений резко прекращается. Повседневные занятия на этом фоне кажутся однообразными, хотя сами они не изменились. Причина не обязательно в снижении уровня дофамина: на самочувствие влияют усталость, недостаток сна и смена обстановки.

По словам Мешалкиной, спад острее переживают люди, которые долго готовились к событию или организовывали его. После завершения мероприятия необходимость решать десятки вопросов внезапно исчезает.

Содержание события тоже имеет значение: одни мероприятия дают яркие эмоции, другие оставляют мысли и знакомства, к которым хочется возвращаться. Однако даже содержательная программа не исключает последующей грусти.

Эксперт посоветовала дать себе время на восстановление и выспаться, а не пытаться сразу повторить эмоциональный подъем. Прогулки, встречи с друзьями и любимое хобби помогут вернуться к привычному ритму. Мешалкина подчеркнула, что немного грустить после яркого события нормально.