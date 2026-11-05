Врачей попросили защитить от «погони за показателями» по кесаревым сечениям

Депутат Госдумы Владислав Даванков и советник партии «Новые люди» Ксения Горячева попросили Минздрав защитить медиков от погони за показателями по кесаревым сечениям. Чиновники направили в ведомство соответствующий запрос, документ есть в распоряжении 360.ru.

Даванков и Горячева предложили представителям Минздрава проверить, как в регионах выполняют планы по снижению доли операций, и исключить те случаи, когда кесарево сечение по медицинским показаниям может отрицательно повлиять на показатели роддома или премии врачей.

Поводом к такому письму стала история из Тулы, о которой Ксения Горячева узнала на встрече с соратниками. Мать трех детей рассказала, что из-за проблем со зрением ей дважды рекомендовали делать кесарево. Однако в итоге женщине пришлось рожать самой, а затем долго и тяжело восстанавливаться — в роддоме отказались делать операции в обоих случаях. Такие истории происходят в различных регионах сплошь и рядом.

«Снижать число ненужных кесаревых — правильная цель. Это серьезная операция, которая влияет на восстановление женщин и возможную новую беременность. Но если операция нужна женщине по медицинским показаниям, никакие планы и статистика не должны этому мешать. В этот момент у врача должен быть один ориентир — безопасность женщины и ребенка. Именно это мы и предлагаем закрепить», — отметила Горячева.

Чиновники также попросили представителей Минздрава проверить, не используют ли в роддомах финансовые стимулы, связанные с низкой долей подобных операций.

Недавно стало известно, что женщине с врастанием плаценты помогли родить в перинатальном центре в Видном. Роженице провели кесарево сечение.