В двух регионах России запустят передвижные аптеки

Минздрав: передвижные аптеки запустят в Нижегородской и Курской областях

Нижегородская и Курская области первыми примут участие в эксперименте по продаже лекарств через передвижные аптечные пункты. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России после утверждения соответствующего решения правительством.

Мобильные аптеки начнут обслуживать жителей малонаселенных и отдаленных сельских территорий, где нет стационарных аптечных пунктов.

Эксперимент продлится до 1 сентября 2029 года. За это время власти намерены отработать механизм торговли, чтобы в дальнейшем распространить его на другие регионы.

Для подключения к программе руководители субъектов должны направить ходатайство в Минздрав.

Кроме того, правительство разрешило продавать востребованные лекарства в почтовых отделениях сельских населенных пунктов, где отсутствуют аптеки и медицинские организации. Эти меры призваны упростить доступ к медикаментам для жителей удаленных территорий.