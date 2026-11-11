В Москве в деревне Санино спасатели вытащили щенков из глубокой ямы

Московские спасатели вытащили щенков из большой ямы в деревне Санино. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

«10 ноября в 22:21 в Службу 112 Москвы поступило сообщение: на одном из участков в деревне Санино трое щенков застряли в глубокой яме», — заявили в пресс-службе.

Самостоятельно выбраться оттуда у щенков не было возможности. На место прибыл расчет Аварийно-спасательного отряда № 6. Спасатели ловко, оперативно и аккуратно вытащили животных из ловушки и передали заявителю. Никто из маленьких питомцев не пострадал. Щенков не только спасли, но и приютили — владельцы участка стали их хозяевами.

Ранее в Иркутской области местный житель спас собаку, которая вмерзла в лед на реке Малая Анга. Подробнее о случившемся — в материале 360.ru.