Москвичка на весь день оставляет собаку в машине, пока сама работает

Жители Молжаниновского района Москвы забили тревогу — около сетевого магазина в машине целями днями скулит и воет большой пес. Неравнодушные горожане рассказали 360.ru, что ситуация с собакой продолжается уже не меньше месяца.

Очевидцы рассказали, что хозяйка закрывает собаку в машине на весь день — женщина работает в продуктовом супермаркете на Ленинградском шоссе.

«Как минимум с ноября точно это происходит. Вызывали уже полицию, хозяйка уверяет, что она греет машину, поит собаку и выгуливает ее. Но никто из соседей этого ни разу не видел. Зато видят как собака просто сидит в салоне и периодически воет», — рассказали свидетели происходящего.

Некоторые жители района утверждают, что видели эту собаку в машине и летом.

Хозяйка пса объяснила, что дома идет ремонт. Администрация магазина, к которой обратились жильцы, сообщила, что провела с сотрудницей беседу.

Редакция 360.ru направила в магазин запрос, но ответа пока не получили. В четверг собаку в машине уже не видели.