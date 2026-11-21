Десятую часть невостребованных торговых центров в России могут переоборудовать под термы, падел-теннис и другие развлечения. Такой прогноз ТАСС дал президент Союза торговых центров Булат Шакиров.

По его словам, доля объектов, которым требуется реконцепция, в стране уже достигла 15–20%. Показатель растет практически каждый месяц. Из них 10% центров закроют и снесут, а на их месте возведут многофункциональные комплексы, общественные центры, жилье или склады.

Еще 5–10% зданий ждет глубокая модернизация. Ставку сделают на спорт, развлечения, досуг, термы, падел-теннис, рестораны и кафе. Классический ретейл при этом отойдет на второй план.

Шакиров добавил, что высокая ключевая ставка и нехватка средств у девелоперов осложняют обновление площадок. Поэтому трансформация таких ТЦ займет ближайшие пять лет.

В 2025 году Шакиров прогнозировал закрытие каждого десятого ТЦ в ближайшие три года.