Мошенники изобрели схему с рассылкой фальшивых повесток в суд, чтобы запугать человека и заставить исполнять их требования. Об этом аналитики департамента противодействия финансовому мошенничеству компании F6 сообщили Lenta.ru .

Сначала пользователь с именем «Реестр ФССП» пишет в мессенджере о том, что нужно явиться в суд, и убеждает перейти по ссылке, чтобы открыть файл «Постановление». После клика открывается сайт, на котором якобы можно ознакомиться с материалами дела. Для этого требуется ввести шестизначный код из всплывающего уведомления.

В настоящих сервисах он приходит в СМС или на электронную почту. В случае с мошенниками сайт запрашивает его и сам же показывает, запутывая пользователя.

После ввода человеку объявляют о взломе аккаунта и убеждают позвонить по номеру службы поддержки. Там проигрывается сценарий с обвинениями в финансировании террористов или переводом денег на безопасные счета.

Ранее россиянин отдал мошенникам почти 24 миллиона рублей, поверив во взлом аккаунта.