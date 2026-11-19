Льготная ипотека спровоцировала двукратный рост цен на жилье, поэтому для населения оно стало менее доступным. Об этом заявил советник главы Центробанка Кирилл Тремасов, его слова привел ТАСС .

По его словам, льготные ипотечные программы должны стать не массовыми, а адресными. В противном случае для заемщиков без права на господдержку финансирование обернется высокими ставками.

«История с льготной ипотекой — пройденный этап. Эта история сделала жилье менее доступным для граждан. Цены за короткое время выросли в два раза, обогнав рост доходов населения. Второй раз на эти грабли наступать никто не собирается, — сказал Тремасов.

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