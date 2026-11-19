«Пройденный этап». В ЦБ оценили льготную ипотеку
Советник Набиуллиной Тремасов: льготная ипотека разогнала цены на жилье
Льготная ипотека спровоцировала двукратный рост цен на жилье, поэтому для населения оно стало менее доступным. Об этом заявил советник главы Центробанка Кирилл Тремасов, его слова привел ТАСС.
По его словам, льготные ипотечные программы должны стать не массовыми, а адресными. В противном случае для заемщиков без права на господдержку финансирование обернется высокими ставками.
«История с льготной ипотекой — пройденный этап. Эта история сделала жилье менее доступным для граждан. Цены за короткое время выросли в два раза, обогнав рост доходов населения. Второй раз на эти грабли наступать никто не собирается, — сказал Тремасов.
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