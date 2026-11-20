В социальных сетях разошлись сообщения, что хакеры взломали закрытые базы МВД и получили доступ к паспортным данным и документам россиян. При этом никаких доказательств взлома авторы сообщений не привели.

Фейк

Авторы предупредили, что личные сведения заявителей могут попасть к мошенникам и лицам, на которых поступали жалобы. Кроме того, в сообщениях говорится, что хакеры якобы потребовали выкуп за неразглашение.

Неизвестные хакеры взломали закрытые базы данных МВД и получили доступ к паспортным данным, заявлениям, контактам и даже протоколам допросов россиян. Такая информация распространилась в телеграм-каналах .

Правда

Никакого подтверждения утечки или взлома закрытых баз МВД авторы вброса не привели. Обычно хакеры в качестве доказательств публикуют небольшие отрывки из полученных материалов, предлагая заинтересованным лицам купить их за криптовалюту.

По состоянию на 20 ноября 2026 года на официальных информационных ресурсах МВД России сообщений о взломе не появилось.

Однако два дня назад официальный представитель министерства Ирина Волк объявила о завершении расследования уголовного дела в отношении участников преступной группы, занимавшейся незаконной торговлей персональными данными граждан.

Среди продаваемых сведений фигурировали копии паспортов, данные о регистрации, ИНН, СНИЛС и другая конфиденциальная информация.

В сообщении ведомства речь шла о преступной группировке, а не о взломе. Вероятно, сведения о реальном преступлении могли послужить поводом для распространения слухов о компрометации ведомственных баз данных.

МВД России неоднократно опровергало вбросы об утечках и взломе закрытых сетей. В мае 2022 года в ведомстве опровергли информацию об утечке из информационных систем ГИБДД, подчеркнув, что они функционируют в штатном режиме, а технические специалисты регулярно проводят проверки на наличие возможных уязвимостей.

В июне 2025 года МВД России также опровергло сообщения о новой масштабной утечке 16 миллиардов паролей популярных сервисов. В ведомстве пояснили, что массив информации представлял собой архив ранее скомпрометированных данных.

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