Сегодня 02:00 Москва приговорила к расстрелу, а Лондон наградил орденом. Как и кого предавал Олег Гордиевский Фото: Chatgpt & 360.ru Общество

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Больше 40 лет назад — 14 ноября 1985-го — полковника внешней разведки КГБ СССР Олега Гордиевского заочно приговорили к расстрелу. Однако пуля так и не нашла экс-комитетчика: он благополучно дожил свой век в Лондоне и до последнего работал против своей родины. Как потомственный разведчик стал предателем, какие секреты он переправил за границу, кто помог ему сбежать за рубеж и что было дальше, узнавал 360.ru.

Биография Гордиевского Олег Гордиевский родился 10 октября 1938 года в Москве. Он окончил МГИМО и еще до окончания учебы был зачислен в резерв КГБ. Ничего удивительного: отец — полковник НКВД, старший брат — разведчик-нелегал. Так что парень просто продолжил династию. Впервые за границу Гордиевский попал сразу после вуза — скатался в Восточную Германию, там как раз возводили Берлинскую стену. Второй раз отправился за рубеж уже в качестве сотрудника советского посольства в Копенгагене. Благо после спецподготовки КГБ свободно владел английским, датским, немецким, норвежским и шведским языками. Подставной дипломат откровенно старался понравится начальству и коллегам. Сослуживцам он привозил заграничный ширпотреб, в частности презервативы, за что получил прозвище «Презик». Начальству подносил хорошие лекарства и таблетки для похудения. Себя тоже не обижал.

Фото: Здание Комитета государственной безопасности СССР. Владимир Федоренко / РИА «Новости»

Родина на продажу Неизвестно, когда Гордиевский решил стать двойным агентом. Сам-то он потом много раз проникновенно рассказывал, как «еще в ГДР осознал людоедство советского режима». Вериться с трудом: у воров и предателей чести нет. Судя по страсти к заграничным покупкам, все решило банальное стяжательство. Сам связываться с западными спецслужбами Гордиевский не решился. Придумал хитрый ход: позвонил жене из советского посольства в Копенгагене и «выразил недовольство работой». Он отлично знал, что разговоры прослушивают датчане и понадеялся, что они обратят внимание на нелояльного сотрудника. Датская контрразведка проглотила наживку и передала информацию коллегам из MI6. Те подъехали к советскому «дипломату» на площадке для игры в бадминтон. Поговорили и ударили по рукам. Особенно порадовало британцев, что Гордиевский заверил: не возьмет за службу ни копейки. Идейный предатель, что ты. Правда, сотрудники отечественных спецслужб уверены, что датчане заарканили комитетчика шантажом. На него был компромат — Гордиевский, вкушая прелести заграницы, нередко наведывался в бордели. Не по работе. Узнай об этом начальство в Москве, его тут же отозвали б домой и закрыли возможность выезда. Что касается отказа от оплаты, то это объясняли простым расчетом: деньги создали бы лишний риск разоблачения. Возможно, что работа велась в долг, с прицелом, что хозяева потом заберут к себе информатора-бессеребренника, помогут обустроиться и пристроят на теплое местечко.

Фото: Здание советского, а теперь и российского посольства в Копенгагене / YouTube

Секреты на миллион Более 10 лет Гордиевский передавал британцам сведения о советских резидентах, кадровых разведчиках, завербованных агентах и западных журналистах, сотрудничавших с КГБ. Сообщал адреса явочных квартир, инструкции, шифры, методы вербовки. Рассказал о программе отслеживания признаков внезапного ядерного удара со стороны США и НАТО. Даже аналитиком выступал. Например, составил подробную характеристику Михаила Горбачева и заверил. что он наверняка станет следующим генсеком СССР. Эту справку тут же переправили лично премьер-министру Великобритании Маргарет Тэтчер. Говорят, что именно данные Гордиевского помогли Западу найти подход к глашатаю перестройки. Предатель нанес очень серьезный ущерб Советскому Союзу. Он был одним из самых крупных шпионов британской разведки. Однако в конце концов Гордиевского смогли вычислить с помощью сотрудника ЦРУ Олдрича Эймса, которого завербовали сотрудники КГБ.

Фото: Олег Гордиевский и президент США Рональд Рейган, 21 июля 1987 года / Публичное достояние

Провал шпиона Британцы хоть и надували щеки, но свое место знали и исправно передавали донесения Гордиевского руководству США. Имени своего агента они, правда, не называли. Однако Эймс сумел сопоставить детали секретных телеграмм и сообразил, кто были их источником. Гордиевский как раз служил в Лондоне и уже был на подозрении: после его назначения в Великобритании и Скандинавии произошла серия провалов советских разведчиков и агентов, о которых знал очень узкий круг лиц. В мае 1985 года, сразу после того, как пришло сообщение от американца, предателя вызвали в Москву под предлогом служебной необходимости. Дома установили круглосуточную слежку, обыскали его квартиру, а потом и хорошенько допросили — беседа длилась пять часов. Но Гордиевский оказался крепким орешком: он ни в чем не признался. Прямых улик против него не было и вот тут-то комитетчики дали маху — они отпустили предателя, понадеявшись, что он никуда не денется от наблюдателей.

Фото: Свеженагражденный орденом Олег Гордиевский с Маргарет Тэтчер, 18 октября 2007 года / Публичное достояние

Побег из СССР Специалист из MI6 Валери Петтит еще в 1978 году придумал план на случай провала Гордиевского. Если он находился в Москве, то должен был в определенное время стоять с пакетом из британского супермаркета Safewау у магазина на Кутузовском проспекте. Когда заметит человека с батончиком Mars — встретиться с ним взглядом и уходит. После допроса предатель понял, что его арест — дело ближайших дней. Поэтому он сходил по нужному адресу и переглянулся с любителем шоколада из британского посольства. На следующее утро Гордиевский вышел из дома на утреннюю пробежку. В лесопарке в районе Ленинского проспекта ему удалось оторваться от присмотра КГБ. Гордиевский на электричках и поездах добрался до Ленинграда, а оттуда — до Выборга, дальше шел лесом в сторону финской границы. Там его подобрали два сотрудника британского посольства, которые на двух автомобилях с дипломатическими номерами ехали с семьями в Финляндию. Перебежчика спрятали в багажнике Ford Sierra и укрыли термоизоляционным одеялом, чтобы не засекли инфракрасные датчики или служебные собаки. Границу шпион буквально пересекал под прикрытием младенца: во время остановки на КПП британка начала менять ребенку подгузник на крышке багажника. Сработало — пограничники подходить не стали.

Интересно Эвакуация Гордиевского получила название Operation Pimlico. Пимлико — это во-первых, престижный жилой в Лондоне на северном берегу Темзы. Во-вторых, это название станции лондонского метрополитена. При выборе названий для своих операций британская разведка MI6 часто использовала географические названия из специального реестра, чтобы не давать противнику никаких смысловых зацепок.

Жизнь и смерть за границей Перебежчика из Финляндии отправили в Норвегию, а оттуда — в Лондон. В СССР поняли, что Гордиевский сбежал за границу через два дня после его исчезновения. Сомнений не осталось спустя пару недель, когда из Великобритании начали массово высылать советских разведчиков. Москва ответила зеркально. В ноябре 1985 года Военная коллегия Верховного суда СССР заочно приговорила предателя к смертной казни. Кроме того, своих должностей лишились несколько высокопоставленных руководителей КГБ, отвечавших за британское направление и внешнюю контрразведку. Сотрудники, упустившие Гордиевского, получили строгие взыскания. Жену и двух дочерей, которых предатель бросил в Москве, он увидел лишь в сентябре 1991 года. Им разрешил выезд лично соратник Горбачева, только-только назначенный председатель Комитета госбезопасности Вадим Бакатин — тот самый, что разрушил советскую агентурную сеть, развалил КГБ и открыто слил важные сведения американцам. Со стороны британцев о воссоединении семьи хлопотала сама Тэтчер. Однако в 1993 году супруги развелись и уже бывшая жена Гордиевского вернулась в Россию. Девочки остались в Великобритании, но фамилию сменили и старались не распространяться, кто их отец. А он зажил с отставной сотрудницей MI6, правда официальный брак заключать они не стали. Гордиевский написал несколько книг о КГБ и себе любимом, активно консультировал западные спецслужбы. Даже заработал от королевы Елизаветы II одну из высших наград Великобритании — орден Святых Михаила и Георгия. При этом предатель сильно опасался, что приговор однажды таки приведут в исполнение и до конца жизни ходил с охраной. Кстати, в ноябре 2007-го, буквально через месяц после награждения, 69-летний Гордиевский свалился дома без чувств, а потом провел в коме 34 часа. Впоследствии он утверждал, что это был привет с родины — дескать подсунули яд вместо снотворного. Правда, когда журналисты запросили подробностей, признал, что доказательств у него нет и вообще его не так поняли. Умер Гордиевский весной прошлого года на 87-м году жизни, немного не дотянув до 40-летия своего побега. Если верить Данте, он сейчас вместе с другими предателями сидит вмерзший в лед озера Коцид в девятом кругу ада.